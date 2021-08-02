Ветеринарный врач в Волгоградской области за 2,5 миллиона «закрывал глаза» на непроверенные яйца

На продажу допускались куриные яйца без проверок качества и безопасности Фото: Мария ЛЕНЦ

Ветеринарного врача «Городищенской районной станции по борьбе с болезнями животных» ждет суд за взяточничество. С 2017 по 2020 год он выдавал предпринимателям ветеринарные свидетельства на реализацию куриных яиц без проведения необходимых проверок. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Взамен специалист получал вознаграждение, общая сумма которых составила 2,5 миллиона рублей.

От директора одной из фирм, работающих в сфере оборота пищевой продукции, ветеринарный врач государственного бюджетного учреждения Волгоградской области получил более 1,7 миллиона рублей. Одна часть денег была получена наличными, а другая – была переведена на карту супруги. Руководитель другой компании «отблагодарил» специалиста взяткой в размере 850 тысяч рублей. Если одна половина денег была снова передана наличной, то другую перечислили на карту дочери.

- Обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях не признал. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела проводилось региональным СО СУ СК России, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело было направлено в Дзержинский районный суд.