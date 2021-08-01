Вторая смерть за четыре дня: в Каменнобродском монастыре умер еще один насельник

Только вчера похоронили иеросхимонаха Гавриила. Фото: пресс-служба Урюпинской епархии.

Беда за бедой в Свято-Троицком Каменнобродском мужском монастыре: за четыре дня он потерял двоих насельников из-за вспышки коронавируса.Только вчера в монастыре в Ольховском районе Волгоградской области похоронили иеросхимонаха Гавриила – он умер от коронавируса в возрасте 62 года, как сегодня стало известно о смерти еще одного насельника. 1 августа не стало иеромонаха Конона (Георгия Панова). Ему было 64 года. Печальную новость сообщила пресс-служба Урюпинской епархии.

Иермонах был выпускником Волгоградского духовного училища, постриг совершил в 2007 году. Служил в Каменнобродском монастыре с 2003 года. Он тоже заразился коронавирусом и не смог победить болезнь.