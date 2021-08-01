В Волгограде в понедельник отключат свет в 4 районах Волгограда

Дело не в ваших автоматах - свет отключат во всем доме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если вы планируете в понедельник ударно поработать, проверьте, нет ли вашего дома или офиса в списке отключения света. Плановые отключения электроэнергии продолжаются в Волгограде. Энергетики каждый день работают на линиях, отключая то одни, то другие здания от электричества. Стало известно, что в понедельник, 2 августа без света придется провести несколько часов жителям Ворошиловского, Центрального районов и юга Волгограда – там по информации компании "Россети Юг" более масштабные отключения.

В Центральном районе пропадет свет только в одном доме: № 8 на Новороссийской улице. Его не будет с 9 часов утра до 16.00. В Ворошиловском придется посидеть без электроэнергии жителям трех домов: № 3, 5 и 7 по улице Елисеева. У них локдаун продлится с 10.00 до 14.00.

В Кировском и Красноармейском работы на электросетях затронут больше зданий и людей. С 09.00 до 17.00 не будет электричества на улице Синельниковской, 2-26 , Рубинштейна, 1-27, 2-22, Алексеева, 1-13, 2-20, Войкова, 1, 2а-2.

В самом южном районе города приготовиться к отключению света нужно жильцам улицы Плеханова, (дома №51а, 57а, 57б, 57-73), улицы Ленинаканской (дома № 51-91, 52-68, 89), улицы Костюшко (72-84). Электричество выключат в 9.00, вернут уже к полудню.