В Волгограде продолжают искать 24-летнего парня и 65-летнего мужчину

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Волонтеры «Лизы Алерт» снова просят волгоградцев посмотреть на эти лица: о судьбах двух мужчин из Волгограда ничего не известно уже две недели. 24-летний Никита Миничев пропал 18 июля, а 65-летний Сергей Пямухин – 14 июля. Оба потерялись в Волгограде.

Сергей Иванович был одет в синее трико с белыми полосами по бокам. Мужчина плотного телосложения и не очень высокого роста – в районе 173 сантиметров. Волосы темные с проседью. Любую информацию об этом человеке готова принять волонтер «Лизы Алерт» Мария (89376918828). Также вы всегда можете позвонить в дежурную часть полиции.

Если вы видели Никиту или что-то знаете о его местонахождении, звонить инфоргу Ольге (89093823046) или в дежурную часть. В чем пропал Никита, никто не знает. Парень худой, рост 180 сантиметров, у него карие глаза – это все, что известно о его приметах.