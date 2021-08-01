250 военных из Индии прилетели в Волгоград

Фото: архив "КП". Военные из Индии вместе с российской армией будут учиться противостоять терроризму. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгоградскую область прилетели 250 военных из Индии. Переживать не стоит: иностранные военнослужащие прибыли для участия в учениях сухопутных войск. Мероприятие «Индра-2021» пройдет на военном полигоне Прудбой в 40-градусную жару. Продлится оно 2 недели: с 1 по 13 августа. Столько же военнослужащих будут участвовать с российской стороны, это военные из частей ЮВО.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Минобороны по ЮВО, в «Индре» примут участие мотострелки, танкисты и артиллеристы, а также разведывательная рота мотострелкового соединения Южного военного округа. Задействуют массу техники: бронированные гусеничные машины БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры, автомобильную технику повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты. Даже штурмовая и армейская авиация поднимется в небо.

Цель таких масштабных учений – научиться бороться с терроризмом. Военные будут тренироваться искать и уничтожать незаконные вооруженные формирования. Также это должно укрепить военное сотрудничество России и Индии. Кстати, в подобных учениях в этом году будут участвовать и военнослужащие армий Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана и Египта.