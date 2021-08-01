МЧС: 2 и 3 августа в Волгограде будет сильная жара до +41

На пляже тоже ищите тень. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Казалось бы, куда же еще жарче: в первый день августа волгоградцы с ума сходят от жары. Но это еще не предел. ГУ МЧС по Волгоградской области предупредило жителей региона об аномальной жаре: рабочая неделя начнется с просто адского пекла. 2 и 3 августа 2021 года, по сообщению спасателей, на термометрах жителей Волгоградской области будет +40…+41. С 12 до 16 часов они просят людей не выходить из дома. Об этом опасном явлении предупреждает и Волгоградская ЦГМС.

Спасти в такую погоду может только одно – не выходить их комнаты, желательно прохладной. Если вам все же надо выйти на улицу, берите с собой воду и панаму. Температура воды в Волге прогрелась до +25 градусов, и это тоже может быть спасением от жары. На пляже старайтесь тоже не перегреваться и прятаться под зонт. Несмотря на запреты, волгоградцы заняли все берега Волги, на диких пляжах не протолкнуться.

Кондиционеры в городском общественном транспорте выходят из строя, но найти прохладный автобус все же можно. Когда он подъезжает к остановке, обращайте внимание на форточки: если они открыты, значит, кондиционер не пашет, и вы будете ехать как в микроволновке.

По прогнозу Волгоградской ЦГМС, к высокой температуре в ближайшие два дня добавятся дожди, грозы и шквалистый ветер. Местами он будет дуть со скоростью 20 метров в секунду. Это грозит падением деревьев и обрывами проводов. Так что если вы ищите тень под деревом, обращайте внимание на ветер.