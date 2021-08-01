Им не было и пятидесяти: две молодые женщины умерли от коронавируса в Волгограде

врачи спасают многих, но не всех. Фото: Иван МАКЕЕВ

Смертность от коронавируса не снижается в Волгограде уже несколько недель: цифры ежесуточно прирастают десятками. Еще 13 волгоградцев попали в печальную статистику 1 августа. Умерли они еще около месяца назад, но только сейчас комиссия подтвердила: их гибель напрямую связана с коронавирусом. В списке две женщины, которым не исполнилось и 50 лет. Одной из погибших 47 лет, другой 49.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, обе женщины лечились еще и от онкологии. Они боялись умереть от рака, но умерли от ковида. Возможно, это и сказалось на тяжелом течении коронавируса. 47-летняя жительница Михайловки попала с ковидной пневмонией в местную больницу. Врачи спасти ее не смогли. Помимо онкологии, у нее были проблемы с сердцем и эндокринной системой.

49-летнюю жительницу Палласовского района привезли в городскую клиническую больницу №1 пневмонией, вызванной COVID-19. У нее тоже был рак. Спасти женщину врачи не смогли.

В списке умерших трое мужчин 63, 65 и 67 лет. Несмотря на еще вполне молодой возраст, они не смогли победить коронавирус. Все трое имели еще и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Попрощались с жизнью после заражения ковидом 72-летний, 74-летний, 81-летний мужчина. А также женщины 72, 75, 81, 84, 86 лет.