Любуйтесь, но не вытаптывайте: волгоградцы лезут в озеро ради фото с лотосами

Пик цветения лотосов еще впереди. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волго-Ахтубинской пойме расцвели лотосы, и волгоградцы уже устроили паломничество к озеру, где растут эти прекрасные цветы. Кто-то фотографирует с берега, кто-то ради красивого фото даже ныряет в воду, чтобы подплыть к цветам поближе. Сотрудника природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» очень просят относиться к этим нежным растениям очень бережно: наступив на священный цветок, его можно повредить так, что он больше не вырастет. Пик цветения лотоса приходится на середину августа, и впереди еще как минимум месяц красоты. Очень важно не вытоптать озеро в самом начале цветения лотосов.

- Для тех, кто еще не знает, - лотос орехоносный является охраняемым видом растений, занесен в Красную книгу Российской Федерации. За уничтожение растения или его местообитания нарушителям грозит административный штраф. Поэтому любуйтесь, фотографируйте, наслаждайтесь ароматом, но не рвите и не вытаптывайте цветки лотоса, - предупреждают сотрудники природного парка.

В сентябре на озере планируют провести Фестиваль Лотоса. О точном месте и времени сотрудники природного парка предупредят в соцсетях. Расположено Лотосовое озеро рядом с поселком Красный Буксир. От центра Волгограда ехать около получаса.