Роспотребнадзор проверяет лагерь, в котором 6 детей свались с неизвестной инфекцией

Ребята из "Орленка" уже выздоравливают и просятся обратно в лагерь. Фото: администрация Волгоградской области.

Волгоградский лагерь «Орленок», который находится в Карсноармейском районе города, продолжает свою работу в обычном режиме. После того, как шестеро детей заболели чем-то похожим на ротавирус, в лагерь нагрянула проверка Роспотребнадзора. Но больше никто из ребят на тошноту и рвоту не жаловался. Как прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии города, отдых остальных детей проходит в обычном режиме. И врачи детского учреждения, и руководство лагеря постоянно справляются о самочувствии остальных воспитанников. Новых случаев инфекции не выявлено.

Напомним, еще в четверг, 29 июля 6 ребят пожаловались врачам на тошноту и рвоту. Их сразу изолировали в медпункте – там тоже есть кровати, где можно проводить время на карантине. Но по правилам лагеря ребят отдали родителям, их забрали домой. Самочувствие детей постепенно нормализуется.

Сейчас в Орленке продолжается смена, в лагере отдыхает около 400 детей.