Ливни с градом и шквалистым ветром: какая погода будет в Волгоградской области 1 августа

В воскресенье погода может ухудшиться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области очень переменчивая погода. Воздух на улице раскален почти до 40 градусов, а в начале следующей недели по экстренной информации Гидрометцентра России в регионе станет еще жарче. Однако местами бушует штормовой ветер с сильными осадками. В ближайшие сутки, 1 августа, в Волгограде и области ожидается переменная облачность. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. А ночью в воскресенье в отдельных северных районах будут ливни, град и шквалы ветра до 20-25 метров в секунду. На большей части территории региона 1 августа ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозах порывы усилятся до 15-20 метров в секунду.

По области температура в ночь с субботы на воскресенье будет +20...+25°, завтра днем +32...+37°, местами воздух раскалится до +39º. В Волгограде ближайшей ночью +22...+24º, завтра днем +36...+38º. На территории региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

А уже 2 и 3 августа в Волгоградской области в дневные часы ожидается сильная жара да 40...41°, сообщает Гидрометцентр страны.