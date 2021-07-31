В Волгоградской области велосипедист не успел увернуться от оторвавшегося прицепа

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне вечером, 30 июля, на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Городищенском районе пострадал велосипедист. В 19.30 на 671 километре магистрали у ехавшей «Газели» отсоединился прицеп, который налетел на 47-летнего велосипедиста. Мужчина ехал в попутном направлении по краю дороги, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

- В результате ДТП велосипедист на месте осмотрен медиками, от госпитализации отказался, - отметили в региональном Главке МВД.

Напомним, накануне в другой аварии в Городищенском районе погибли три человека. Житель Саратовской области за рулем «Opel Corsa» насмерть сбил трех мужчин, которые чинили на трассе манипулятор. Водитель иномарки и 9-летний ребенок были госпитализированы.