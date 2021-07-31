В Волгоградской области созрели розовые бананы

Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

В Волгоградской области готовятся к сбору урожая розовых бананов. Экзотические растения созрели в оранжерее регионального ботанического сада в Волжском. Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды, плоды розовых бананов созревают уже третий год.

- Родиной тропического растения - банана бархатного, или розового - является Юго-Восточная Азия. В отличие от большинства растений этого вида розовый банан – невысокое деревце: даже в природе оно редко достигает в высоту более полутора метров, - добавили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Специалисты отмечают, что растение подходит для выращивания в домашних условиях. Оно неприхотливо, растет быстро, а плоды созревают почти круглый год. На деревце могут появиться связки маленьких бананов по 7-9 штук. Они съедобны и очень сладкие на вкус.

В региональном ботаническом саду розовый банан можно увидеть во время прогулок, которые организуются в оранжерее по предварительной записи.