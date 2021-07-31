Дожди, грозы и почти 40-градусная жара: какая погода будет в Волгограде 31 июля

В субботу будет переменная облачность Фото: Эдуард Пальгунов

В конце июля погода в Волгоградской области выдалась очень жаркой. Температура воздуха снова растет к показателям в 40 градусов. При этом местами немного освежают осадки. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС сегодня, 31 июля, в Волгограде и области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах возможны шквалы до 15-20 метров в секунду.

По области температура воздуха днем 31 июля составит +29...+34°, в восточных районах будет еще жарче - до +38º. В Волгограде в субботу +34...+36º. Температура воды в Волге у Волгоградского речного вокзала +25.2 °С.