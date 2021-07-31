В Волгоградской области от коронавируса скончался насельник мужского монастыря иеросхимонах Гавриил

Фото: Урюпинская епархия Волгоградской митрополии РПЦ

В Волгоградской области скончался насельник Свято-Троицкого Каменнобродского мужского монастыря иеросхимонах Гавриил. Как рассказали «КП-Волгоград» в Рабочей группе при Патриархе Московском и всея Руси по коронавирусу, священнослужитель скончался от осложнений COVID-19.

Отец Гавриил (Сергей Берестнев) родился 11 октября 1958 года в удмуртском селе Кечур. После школы и службы в армии получил профессию слесаря-ремонтника самолетов. Он работал во многих аэропортах, получил ведомственную награду «Ветеран труда Воронежских самолетостроителей». С 1999 года он начал служить алтарником в разных храмах. Насельником Каменнобродского монастыря отец Гавриил он стал в ноябре 2013 года.

- Как любой монах, однажды посвятивший обеты своего сердца Господу, отец Гавриил стремился к принятию великого ангельского образа. Милостью Божией, уже на исходе своей земной жизни он смог ступить на этот последний и самый главный этап иноческого пути, - рассказали в Урюпинской епархии Волгоградской митрополии РПЦ.

27 июля благочинный монастырей Урюпинской епархии игумен Петр совершил чин пострига в великую схиму находящегося в реанимации иеромонаха Давида с именем Гавриил. Насельника Каменнобродского мужского монастыря не стало 29 июля. Сегодня, 31 июля, состоялось отпевание иеросхимонаха Гавриила.