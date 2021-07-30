В Волгограде состоялся суд по делу о хищении 34 миллионов рублей на оборонном заводе

Осужденного взяли под стражу в зале суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал виновным Илью Пятакова в хищении 34 миллионов рублей с ОАО «ЦКБ «Титан». Ближайшие 4 года мужчина проведет за решеткой. Еще в 2014 году волгоградец узнал от заместителя генерального директора предприятия о проведении открытого конкурса на заключение контракта на разработку, изготовление, поставку и монтаж нестандартизированного технологического оборудования. Стоимость работ превышала 40 миллионов рублей. Пятаков, чтобы похитить часть выделяемых денег, решил привлечь подконтрольную ему фирму в качестве подрядчика, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Пятаков предложил своему знакомому - директору ООО «СК «ГеоЗемСтрой» - принять участие в открытом конкурсе, проводимом ОАО «ЦКБ «Титан», заверив последнего что исполнение контракта будет формальным, а все необходимые работы будут выполнены иными подрядными организациями, - добавили в объединенной пресс-службе судов региона.

За участие мужчина пообещал директору ООО «СК «ГеоЗемСтрой» 2% от стоимости контракта. В июле 2014 года соглашение было подписано. Цена контракта составила 47 208 762 рублей. Оборонный завод перечислил деньги на счета подрядчика, исполнив свои обязательства. Однако планируемые работы компания «ГеоЗемСтрой» не выполнила. А Пятаков, используя фиктивные договоры субподряда, с целью хищения вывел 34 миллиона 208 тысяч рублей на счета подконтрольных фирм.

Вину мужчина не признал. Оперативное сопровождение уголовного дело проводило региональное УФСБ России. Суд отправил Пятакова в колонию общего режима на 4 года. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.