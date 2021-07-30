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Происшествия30 июля 2021 15:04

Пациент выпал с 9 этажа 25 больницы в Волгограде

52-летний мужчина умер на месте от травм
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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Трагедия произошла накануне ночью в 25 больнице скорой помощи. Один из пациентов выпал из окна и скончался на месте. В облздраве «КП-Волгоград» сообщили, что 52-летнего волгоградца госпитализировали в хирургию во вторник. Ночью он покинул палату, перешёл в отделение ревматологии и выпал с 9 этажа. Пациент упал на козырек 2 этажа, там его нашли сотрудники 25 больницы.

Следственный комитет Волгоградской области проводит проверку из-за гибели мужчины. Специалистам предстоит выяснить причину произошедшего в медучреждении.