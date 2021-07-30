Работы в храме Александра Невского в Волгограде близятся к завершению

Храм Александра Невского в Волгограде откроют уже в этом году. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Храм Александра Невского преображается с каждым днем. Там уже почти полностью выложили мозаичный пол, началась облицовка мраморными плитами нижней части стен. Художники практически завершили уникальную роспись в византийском стиле. Сейчас продолжается устройство алтаря и иконостаса. Губернатор Андрей Бочаров во время сегодняшнего визита в храм заявил, что возведение сооружения завершат по плану.

Собор в центре Волгограда откроют уже в этом году. Глава региона на прошедшей в Москве рабочей встрече со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом пригласил его посетить Волгоградскую область и освятить возрожденный духовный центр региона.

Напомним, 2021-й год Указом Президента России объявлен Годом 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Волгоградскую область определили одним из федеральных центров празднования. Открытие храма Александра Невского станет одним из его ярких событий. Уже сейчас волгоградцы проводят немало времени в парке возле сооружения. Александровский сад стал одним из популярных мест отдыха.