Волжанин проведет 5,5 лет в колонии строго режима за оправдание терроризма

Мужчине дали 5,5 лет строго режима Фото: Евгения ГУСЕВА

Южный окружной военный суд признал виновным жителя Волжского за публичное оправдание терроризма. 15 апреля 2018 года Роберт Адегас опубликовал в одной из социальных сетей текст, в котором публично оправдывал терроризм, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. С заметкой ознакомились пользователи сайта.

Следственный отдел регионального УФСБ возбудил уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев. Он отправится в колонию строго режима.