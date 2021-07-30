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Происшествия30 июля 2021 13:17

Волжанин проведет 5,5 лет в колонии строго режима за оправдание терроризма

Запрещенную информацию мужчина опубликовал в социальных сетях
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Мужчине дали 5,5 лет строго режима

Мужчине дали 5,5 лет строго режима

Фото: Евгения ГУСЕВА

Южный окружной военный суд признал виновным жителя Волжского за публичное оправдание терроризма. 15 апреля 2018 года Роберт Адегас опубликовал в одной из социальных сетей текст, в котором публично оправдывал терроризм, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. С заметкой ознакомились пользователи сайта.

Следственный отдел регионального УФСБ возбудил уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев. Он отправится в колонию строго режима.