В волгоградском облздраве рассказали о запасе бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом

В регионе нет нехватки бесплатных лекарств для ковидных больных Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области пациентам с коронавирусом, которые лечатся под наблюдением врачей на дому, выдали более 50 тысяч бесплатных комплектов лекарств. Нехватки в препаратах нет. Об этом на брифинге регионального оперативного штаба журналистам рассказал заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Он напомнил, на это были выделены средства как из регионального бюджета, так и федерального.

- Препараты собираются в специальные наборы. Туда могут входить противовирусные средства, антикоагулянты и все те препараты схемы лечения, которая была определена доктором в зависимости от тяжести и иных обстоятельств, - отметил Николай Алимов.

В Волгоградской области на складах нет недостатка в бесплатных лекарствах для пациентов с COVID-19, даже сейчас, когда число заболевающих стремительно растет.

- Сейчас на складах сформирован достаточный запас для дальнейшей работы в данном формате. По заявкам медучреждений лекарства оперативно выдаются в амбулаторные центры. Недостатка сейчас нет, - подчеркнул зампредседателя облздрава.

Напомним, волгоградцам, которые заболевают коронавирусом и лечатся на дому, начали выдавать бесплатные комплекты лекарств прошлой осенью. Сначала медики приносили препараты определенным категориям граждан, а с ноября бесплатно начали лечить всех жителей Волгоградской области, у кого диагностировали COVID-19.