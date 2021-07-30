Волгоградцам снова придется убрать машины с улицы Чуйкова на выходные

Пешеходам снова отдадут свою проезжую часть улицы Чуйкова в выходные. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже сегодня автовладельцам нужно будет убрать машины с улицы Чуйкова в Волгограде. На выходных на участке от улицы Краснознаменской до 81 школы снова приостановят движение. Запрет введут сегодня с 22 часов до двух ночи 2 августа. Если водители не уберут транспорт до 10 вечера, то его заберет эвакуатор.

Проезд транспорта ограничивают в рамках эксперимента мэрии Волгограда по созданию пешеходной зоны на Чуйкова. Для предупреждения водителей на этом участке установят водоналивные блоки и «кирпич». Пешеходы, велосипедисты, а также волгоградцы на самокатах и роликах смогут передвигаться прямо по проезжей части.

Как «КП-Волгоград» уже писал ранее, идея организации пешеходной зоны на улице Чуйкова пришла ГИБДД, её поддержали городские власти. Такую схему движения опробовали еще в начале июля. Эксперимент понравился волгоградцам, горожане стали чувствовать себя безопаснее.