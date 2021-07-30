В Волгоградской области решили поднять плату за посещение лесов

В регионе увеличат плату за посещение природных парков.

Власти Волгоградской области планируют привлечь дополнительное финансирование на развитие природных парков региона. Для этого на особо охраняемых территориях повысят плату за посещение до 63, 51 рублей. Такой проект постановления разработал комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Его примут после независимой экспертизы на коррупциогенность.

Сейчас волгоградские туристы платят за посещение природных парков чуть больше 57 рублей. Корректировка стоимости произошла из-за увеличения прожиточного минимума в России. Цена за вход на особо охраняемые территории составляет 0,5% от этого показателя для трудоспособного населения в целом по стране. Сейчас он равен 12 тысячам 702 рублям.

В постановлении комитета экологии сказано, что плату будут взимать только с людей, которые не живут в ближайших к природным паркам населенных пунктах. Деньги, полученные от туристов, направят на природоохранные мероприятия и рекреационное обустройство особо охраняемых территорий.

Некоторым волгоградцам все же не придется платить за вход в природные парки: это собственники, арендаторы, пользователи земельных и лесных участков, расположенных в границах особо охраняемой природной территории регионального значения; добровольцы во время волонтерских акций, например, по уборке мусора, а также ученые, у которых есть договор на изучение такой территории и должностные лица при исполнении служебных обязанностей.

Уточняется, что постановление комитета природных ресурсов Волгоградской области вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.