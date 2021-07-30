В Волгоградской области снизились зарплаты

Зарплаты волгоградцев сократились на 6 рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Росстат привел данные по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников В Волгоградской области за май 2021 года. Она составила 37 915 рублей. И это меньше, чем было в апреле, хотя ненамного. Средняя зарплата в апреле была 37 920 рублей. Разница составила всего 6 рублей в сторону уменьшения, составляет «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Росстата. В марте среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе составила 36 685 рублей.

В мае Волгоградская область занимала 4-е место в Южном федеральном округе по средней начисленной зарплате. Самая высокая цифра в Астраханской области – 44 603 рублей. На втором месте Краснодарский край – 42 406 рублей, на третьем Ростовская область – 38 016 рублей.