Поддержи предпринимателя: депутаты предложили оставить киоски на своих местах еще на 5 лет

Когда схему меняли в прошлый раз, центральные улицы города очистили от киосков. Люди долго искали, где им купить газету. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Предприниматели, которые реализуют в Волгограде напитки, фаст-фуд, мороженое, печатную продукцию через киоски, за последние годы натерпелись немало. Особенно когда перед ЧМ-2018 их выселили с центральных улиц города на периферию, очистив «красные улицы» для туристов. Потом они вынуждены были заказать новые ларьки по утвержденному городскими властями эскизу. А потом наступила пандемия. В волгоградской городской думе предложили в это непростое время поддержать предпринимателей: комитет по экономике, промышленности и предпринимательству во главе с депутатом Анненко просит мэрию рассмотреть возможность продлить на 5 лет Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгограда.

Последняя схема принята в 2017 году и действует до 31 декабря 2021 года. В ней четко обозначено расположение всех торговых точек, которые реализуют продукцию через киоски. Если администрация города это поддержит, с предпринимателями просто продлят договоры. Неслучайно этой темой заинтересовались в гордуме – некоторые депутаты и сами владеют такими торговыми объектами.

Кроме того, депутаты внесли несколько изменений в Порядок размещения НТО. Например, прописали порядок действий в случае переоформления договора на размещение у умершего предпринимателя на его наследника, скорректировали способ расчета цены договора на размещение, заключаемого по преимущественному праву (речь идет о хозяйствующих субъектах, с которыми договор уже заключен, и при этом они добросовестно выполняют свои обязательства по договору). Также законотворцы впервые прописали порядок перечисления платы по договору на размещение, заключенному на год.