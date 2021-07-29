В Волгограде судебные приставы из-за вспышки коронавируса не будут принимать граждан

Из-за выспышки коронавируса и большого прироста заболевших, который пока не могут сдержать власти, ежедневно ужесточают ограничительные меры. Затронул коронавирус и управление судебных приставов в регионе – среди сотрудников тоже есть заболевшие. Ведомство решило приостановить очный прием граждан, пока все не поправятся. В пресс-службе волгоградского управления ФССП сообщили, что прием посетителей и организаций приостанавливается с 30 июля.

Когда граждан начнут пускать в управление, пока неизвестно. Но на время этого карантина работать сотрудники не прекратят, они лишь просят вместо личного обращения воспользоваться телефонной или почтовой связью. Письма и документы обещают вынимать из почтового ящика каждые 4 часа, а электронные письма отправляйте в любое время.

Как обратиться в УФССП по Волгоградской области:

MAIL@R34.FSSP.GOV.RU, 8 (8442) 95-99-95.