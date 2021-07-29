В Волгограде в пятницу без электричества оставят 3 района

Без света в пятницу останутся жители Кировского, Красноармейского и Краснооктябрьского районов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде не проходит и дня, чтобы где-то не отключили электроснабжение. Специалисты ремонтируют оборудование и линии электропередач ежедневно, чтобы избежать аварий в холодный период. Эти работы невозможны без временных неудобств для горожан. В пятницу, 30 июля, без света останутся жители трех районов. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения не будет в Красноармейском, Кировском и Краснооктябрьском районе.

В Красноармейском районе всего на 3 часа - с 13.00 до 16.00 - электричества не будет на улице Набережной, 6, 12-14; на улице Комсомольской, 15-17; на улице Центральной, 24/1. С 9.00 до 14.00 обесточат улицу Плеханова, 51а, 57а, д.57б, 57-73; улицу Ленинаканскую, 51-91, 52-68, 89; улицу Костюшко, 72-84.

В Кировском районе с 9.00 до 12.00 света не будет на улице Одоевского, 66, 68; на улице 64-й Армии, 77, 79, 81; в переулке Школьном, 2б.

В Краснооктябрьском районе электроснабжение отключат с 9.00 до 17.00 по адресам: улица Тряскина, 12-20, 13-19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 27-31, 32-25, 33-49; улица Матевосяна, 22, 22а, 22Б, 24, 26, 30, 30а, 30б, 32, 34, 36; проспект Металлургов, 154/185.