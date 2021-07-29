Вывозят грунт на спецплощадки: трассу в Волго-Ахтубинской пойме начали строить у Лебяжьей поляны

Фото: Администрация Волгоградской области

В начале июля в Волго-Ахтубинской пойме началось строительство трассы, которое вызывало многочисленные споры. Сейчас работы ведутся возле съезда на поселок Лебяжья поляна, где появится транспортная развязка будущей магистрали. На участок продолжают завозить стройматериалы. Со стройплощадки сняли 17 тысяч кубометров грунта, сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области. Плодородную землю вывозят на специальные площадки, чтобы потом ее использовать для формирования откосов третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга.

В ближайшее время подготовка к строительству начнется и возле ерика Осинки. Через проток подрядчик построит мост для третьего пускового комплекса.

Отметим, возведение 14-километровой трассы разбили на несколько этапов. Протяженность первого составляет 4,5 километров. На первой очереди рабочие построят 2 моста через ерики Осинки и Гнилой, сделают транспортную развязку в районе съезда на Лебяжью поляну. В администрации региона отмечают, что в стоимости работ также заложены средства на лесовосстановление, в местных питомниках подготавливают саженцы дубов, сосен и акаций. Лесной фонд пополнят свыше 200 тысяч растений, которые вырубят вместе ныне растущих деревьев. Вопрос уничтожения многолетних дубов волнует многих волгоградцев, поэтому вокруг строительства третьего пускового комплекса вызывает жаркие дискуссии не первый год.

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