Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов в Госдуму от Волгоградской области

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Избирком Волгоградской области завершил прием документов для выдвижения кандидатов от политических партий на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов по всем четырем одномандатным избирательным округам Волгоградской области.

По Волгоградскому одномандатному избирательному округу №81 партию «Новые люди» на выборах будет представлять Виталий Филареев, директор по развитию бизнеса компании «Легас-Трейд». Всего по округу выдвинулись девять кандидатов, среди них один самовыдвиженец.

По Красноармейскому одномандатному избирательному округу № 82 Новые люди выдвинули управленца и финансового консультанта Сергея Лобова. Среди 11 кандидатов по этому округу не только представители парламентских партий, но и самовыдвиженец и кандидат от партии «ЗЕЛЕНЫЕ».

В Михайловском одномандатном округе №83 интересы партии «Новые люди» будет представлять бывший прокурор Ворошиловского района Волгограда, адвокат Алексей Ушаков.

По Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 кандидатом от Новых людей выдвинут исполнительный директор “Индор-медиа” Дмитрий Запорожский.

Кроме кандидатов от партии «Новые люди», документы в избирком Волгоградской области подали представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Родины», «Яблока», Партии пенсионеров и «Справедливой России - За Правду». Всего от Волгоградской области в Госдуму выдвинут 41 кандидат, в том числе шестеро самовыдвиженцев и 35 кандидатов от 11 политических партий.

Партия «Новые люди» на предстоящих выборах выдвинула 239 кандидатов по 37 территориальным группам и 215 кандидатов по одномандатным округам.

В прошлом году партия впервые участвовала в выборах, показав отличный результат. Новые люди прошли в региональные заксобрания – в Новосибирске, Калуге, Рязани, Костроме и в городскую думу Томска. Сейчас отделения партии есть более чем в 75 регионах, создано более 600 избирательных штабов в разных городах.

Голосование на выборах в Госдуму будет проходить в течение трех дней — 17, 18, 19 сентября 2021 года. Отдать свой голос за выбранного кандидата можно будет в любой из этих дней.