Волжанин засудил СНТ за разглашение персональных данных в объявлении о должниках

Волгоградский облсуд взыскал с СНТ в Московской области компенсацию морального вреда в пользу жителя Волжского, чьи персональные данные оказались в объявлении о должниках. Алексей с удивлением обнаружил личную информацию в открытом доступе. Любой мог воспользоваться ею и вмешаться в частную жизнь. Он обратился в Роскомнадзор и потребовал наказать СНТ рублем. Для публикации любой частной информации нужно согласие, но его не было. Суд первой инстанции поддержал Алексея.

- Решением Волжского городского суда с СНТ «Металлист-1» в пользу Алексея С. взыскана компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей. Представитель ответчика обжаловал указанное решение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе объединенных судов Волгоградской области.

Но и облсуд не нашел оснований отказать волжанину.