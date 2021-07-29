Волгоградка из мести присылала бывшему видео с избиением их годовалой дочки

29-летняя жительница Калача-на-Дону Волгоградской области издевалась над собственной маленькой дочкой ради мести бросившему ее мужчине. Мать била девочку, которой чуть больше годика, снимала все на видео и отправляла отцу ребенка. Каждый раз женщина находилась в нетрезвом состоянии. На женщину завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей».

Стоит отметить, что инспекторы ПДН уже год наблюдали за семьей. Причины для этого были веские.

- Мать малышки, проживающая без ее отца, не работает, злоупотребляет спиртными напитками, ведет аморальный образ жизни, не обеспечивает ребенка необходимым питанием, лечением и жизненно необходимыми санитарно-гигиеническими потребностями, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Женщину лишат родительских прав. Девочку уже забрали и передали родному папе.