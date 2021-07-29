Гидрометцентр России прогнозирует в Волгоградской области шторм

Ветреная погода сохранится и в пятницу Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области уже в ближайшие часы может ухудшиться погода. Гидрометцентр России 29 июля прогнозирует штормовой ветер до 21 метра в секунду. Волгоградцам при ухудшении метеоусловий условий стоит держаться подальше от деревьев и шатких конструкций. Сохранится ветреная и жаркая погода и 30 июля. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, в отдельных районах региона пройдут кратковременные дожди с грозами.

- Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозах шквалы 15-20 м/с, - отметили в Волгоградском ЦГМС.

По области температура воздуха ночью +18...+23°, местами по северу до +14°. Днем в пятницу будет +29...+34°, по восточным районам до +37º. В Волгограде ближайшей ночью +21...+23º, завтра днем +34...+36º. На территории области остается высокая и чрезвычайная пожароопасность.