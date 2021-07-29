Волгоградец бросился в погоню за женой с тремя детьми, устроил ДТП и драку

Полиция проводит проверку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

27 июля в Кировском районе Волгограда конфликт между супругами закончился погоней и ДТП. Накануне 39-летняя женщина поругалась с 38-летним мужем, забрала трех детей и уехала на «Дэу Матиз» из дома. Но мужчина явно не желал отпускать семью. Решил вернуть ее любыми способами. Сел за руль «Лады Весты» и стал преследовать легковушку. Надеялся, жена одумается и остановится.

- Мужчина начал ее преследовать на своем автомобиле, несколько раз совершив столкновение с малолитражкой под управлением женщины, вынудив ее остановиться, а после разбил стекло в иномарке и нанес женщине удары, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Женщина позвонила в полицию. Она написала заявление на мужа. Сейчас стражи порядка проводят доследственную проверку.