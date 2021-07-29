Суд оштрафовал мэрию Волгограда за необорудованную мусорку

Мэрия должна выплатить штраф в размере 125 тысяч рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Центральный районный суд Волгограда штрафом наказал администрацию города за несоблюдение условий оборудования накоплений ТКО. Контейнерная площадка находится в границах улицы Менделеева в Краснооктябрьском районе. Однако ее не оградили и не сделали подъездной путь к ней. 20 мая 2021 года нарушение санитарных требований выявило управление Роспотребнадзора, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В итоге мусор с контейнерной площадки разлетается по прилегающей к ней территории. Загрязняется почва, воздух, в том числе токсичными веществами. Создается угроза здоровью граждан, которые проживают на близлежащей территории.

Постановлением Центрального районного суда администрация Волгограда была наказана штрафом в размере 125 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.