В Волгограде 82% чиновников областной администрации привились от коронавируса

Зона, свободная от COVID-19. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров не только вакцинировался, но и ревакцинировался от COVID-19. Этого никто не видел, потому что глава области решил сделать прививку от коронавируса не на камеру. Но заявление об этом Бочаров сделал. Как раз перед тем, как отправить на вакцинацию всех своих подчиненных - для муниципальных и госслужащих вакцинация в нашем регионе обязательна. Сегодня пресс-служба администрации отчиталась: областные чиновники привились от COVID-19. Почти всем составом: 82% сотрудников. При желании, здание на Ленина 9, может получить статус «зоны, свободной от коронавируса».

Портит статистику облспорткомитет – там привились 53% служащих. В Облкомэкономразвития – 69% людей с прививкой, 72% вакцинированных в Облкомюстиции. На первых местах: Облпроторг (95%), Облкультнаследие (93%), Облкоминформтехнологии (92%).

Как объяснили в администрации, в число непривитых попали те, у кого есть медотвод, либо те сотрудники, которые были в отпуске и еще не успели вакцинироваться.

Напомним, на этой неделе в Волгоградской области расширили перечень сфер, сотрудники которых должны сделать прививку обязательно. В противном случае их не должны пускать на работу. Такое же правило теперь распространяется на учащихся и студентов старше 18 лет.