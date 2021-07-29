В Волгограде в Ангарском экопарке нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Эхо войны отозвалось рядом с новым парком на Ангарском Фото: Екатерина СИМОХИНА

На территории Ангарского экопарка в Волгограде нашли боеприпас Великой Отечественной войны. Снаряд обнаружили рабочие, которые рыли траншею во время благоустройства территории. Они обратились к военным. Специалисты группы разминирования классифицировали взрывоопасный предмет как 122-мм артиллерийский снаряд, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Саперы инженерно-саперного полка Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, вывезли боеприпас на полигон Прудбой. Там снаряд был уничтожен путем подрыва накладным зарядом.

Всего в 2021 году саперы ЮВО уничтожили более 1,8 тысячи взрывоопасных предметов времен Сталинградской битвы, которые были найдены в Волгограде и области.

- Среди опасных находок более 600 артиллерийских снарядов, около 500 минометных мин, 700 реактивных снарядов, ручных гранат и других взрывоопасных предметов. Для уничтожения боеприпасов было организованно более 100 подрывов, - отметили в ЮВО.