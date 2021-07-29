Где в Волгограде привиться «Спутником Лайт»

На прививку нужно прийти только раз. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

28 июля волгоградские власти объявили о том, что первые 12548 доз вакцины «Спутник Лайт» привезли в Волгоградскую область. Многие заинтересовались однокомпонентной вакциной – в очереди сидеть всего один раз, мучиться с осложнениями в виде ломоты и температуры тоже только раз. Как выяснилось, в мобильных пунктах вакцинации в торговых центрах эту прививку не сделаешь.

- «Спутник Лайт» распределяется по прививочным пунктам на базе медучреждений Волгограда, Волжского и в районы области, - прокомментировали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения региона. То есть за «легкой прививкой придется идти в поликлинику.

Напомним, что однокомпонентную вакцину рекомендуют делать тем, у кого уже были антитела после болезни или первой вакцинации (с этого момента должно пройти 6 месяцев). Тем, кто не болел и никогда не прививался, нужно колоть «Спутник V», «ЭпиВакКорону» или «КовиВак».