Сотрудника волгоградского противочумного института ждет суд за махинации при закупке реагентов

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник одного из отделов Волгоградского научно-исследовательского противочумного института ожидает суд. Он обвиняется в злоупотребление должностными полномочиями. Сотрудник института в апреле 2020 года направил в адрес общества с ограниченной ответственностью, которое является постоянным партнером учреждения в сфере закупок, о предоставлении коммерческого предложения. В противочумный институт понадобились наборы реагентов для выявления ДНК/РНК возбудителей опасных инфекционных заболеваний. Но в другие фирмы запрос на направлялся, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- По результатам рассмотрения единственной заявки от «избранного» юридического лица на участие в электронном аукционе заключен государственный контракт на сумму более 4,5 миллиона рублей, - отметили в прокуратуре.

Только реальная среднерыночная стоимость аналогичных реагентов почти в 2 раза ниже, чем указанная в госконтракте. Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры. Оперативное сопровождение осуществляло региональное УФСБ, предварительное расследование проводило Следственное отделение по Центральному району Волгограда Следственного управления СКР по области. Уголовное дело было направлено в Центральный районный суд.

Отметим, ранее деятельностью Волгоградского научно-исследовательского противочумного института заинтересовалось региональное УФАС. Арбитражный суд Волгоградской области поддержал антимонопольный орган в том, что учреждение заключило антиконкурентное соглашение с ООО «Прогрессивные технологии». Контракт привел к устранению конкуренции на рынке поставки медицинских изделий, расходных материалов, реагентов для нужд ВНИПИ в 2018-2020 годах. Было проведено 15 электронных аукционов, победителем в которых становилось ООО «Прогрессивные технологии». По результатам данных аукционов между указанными лицами заключено 15 государственных контрактов на общую сумму свыше 25 миллионов рублей, отметили в региональном УФАС. Институт и поставщик были наказаны штрафами.