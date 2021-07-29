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Общество29 июля 2021 10:39

Мэрия Волгограда ищет подрядчика, который высадит деревья и обновит гранитный бордюр на площади Чекистов

На эти работы городская администрация выделит почти 3 миллиона рублей
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Мэрия Волгограда проводит электронный аукцион по поиску подрядчика, который выполнит дополнительные работы по благоустройству площади Чекистов. По техническому заданию победившая на аукционе компания высадит 185 деревьев, среди которых береза, кизильник и форзиция. Также предстоит обустроить розарий и реконструировать гранитное бордюрное ограждение, проходящее по периметру площади Чекистов. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, гранитные плиты демонтируют, очистят, после чего возвратят на прежнее место.

Начальная стоимость работ по дополнительному благоустройству площади Чекистов составляет 2 миллиона 887 тысяч рублей, сообщается на сайте госзакупок. Электронный аукцион состоится 10 августа. Победившая на торгах компания после подписания контракта должна сделать все работы до 1 ноября 2021 года.

Отметим, на площади Чекистов в Ворошиловском районе уже идут основные работы по благоустройству. Компания ООО «ГК ВСП-СЕРВИС» демонтирует старую плитку и асфальт, вместо которых уложит 3500 квадратных метров брусчатки. Также подрядчик сделает системы полива, освещения, видеонаблюдения, оповещения, озеленит территорию и установит малые архитектурные формы. Стоимость этих работ составляет более 22 миллиона рублей.