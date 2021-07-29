Мэрия Волгограда ищет подрядчика, который высадит деревья и обновит гранитный бордюр на площади Чекистов

Мэрия Волгограда проводит электронный аукцион по поиску подрядчика, который выполнит дополнительные работы по благоустройству площади Чекистов. По техническому заданию победившая на аукционе компания высадит 185 деревьев, среди которых береза, кизильник и форзиция. Также предстоит обустроить розарий и реконструировать гранитное бордюрное ограждение, проходящее по периметру площади Чекистов. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, гранитные плиты демонтируют, очистят, после чего возвратят на прежнее место.

Начальная стоимость работ по дополнительному благоустройству площади Чекистов составляет 2 миллиона 887 тысяч рублей, сообщается на сайте госзакупок. Электронный аукцион состоится 10 августа. Победившая на торгах компания после подписания контракта должна сделать все работы до 1 ноября 2021 года.

Отметим, на площади Чекистов в Ворошиловском районе уже идут основные работы по благоустройству. Компания ООО «ГК ВСП-СЕРВИС» демонтирует старую плитку и асфальт, вместо которых уложит 3500 квадратных метров брусчатки. Также подрядчик сделает системы полива, освещения, видеонаблюдения, оповещения, озеленит территорию и установит малые архитектурные формы. Стоимость этих работ составляет более 22 миллиона рублей.