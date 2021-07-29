На борту самолета Москва – Волгоград спасли пассажира с сердечным приступом

Мужчина отказался от госпитализации. Фото: Юлия Данильченко

Одному из пассажиров авиарейса SU1184 авиакомпании «Аэрофлот», который в ночь на 29 июля летел из Москвы в Волгоград, потребовалась экстренная медицинская помощь. Мужчине средних лет внезапно стало плохо. Пока бортпроводники пытались откачать пассажира, командир связался с диспетчером и сообщил о случившемся. К трапу самолета отправили бригаду реанимации. Лайнер приземлился и мужчину благополучно передали врачам. Как оказалось, у него случился сердечный приступ.

- К моменту посадки самолета в аэропорт прибыл реанемобиль, пассажира передали врачам, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ПАО «Международный аэропорт Волгограда».

Медики осмотрели пациента и оказали необходимую помощь.

- Пассажир отказался от госпитализации, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.