На рынке появятся конкуренты: с 1 февраля поменяется организация процесса похорон в Волгограде

Услуги по погребению сможет оказывать не только "Память". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 февраля 2022 года в Волгограде заработают новые правила организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в Волгограде. Сегодня решение утвердить новую редакцию документа приняли депутаты волгоградской городской думы. Полгода они отвели на то, чтобы администрация Волгограда подготовилась к этим изменениям: ряд полномочий, которые сейчас выполняет специализированная служба, отойдут к чиновникам. Это касается ведения архива и выдачи разрешений и документов о захоронении. А на самом рынке похоронных услуг появится конкуренция. Этого долго добивалась антимонопольная служба и прокуратура.

Как сообщает пресс-служба гордумы, за новую редакцию документа городские депутаты проголосовали на заседании 28 июля. Этому предшествовали полгода подготовки новых Правил и постоянное согласование поправок с юристами. На этой неделе документ обсудили в присутствии заместителя городского прокурора – у него возражений к законности принимаемых нововведений не нашлось. Согласовали документ и в УФАС.

Что поменяется кроме того, что бумажную работу переложат на чиновников? Принципиальное изменение – теперь услуги по погребению смогут оказывать и специализированные компании по вопросам похоронного дела, и другие хозяйствующие субъекты. На рынке может появиться конкуренция. Скажется ли это на стоимости услуг по погребению, пока предположить сложно. Но именно этого пытались добиться специалисты антимонопольного ведомства.