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Происшествия28 июля 2021 21:27

В Волгоградской области 4-летнего малыша убил удлинитель

Ребенок дотронулся до поврежденного провода и погиб от удара током
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
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Малыш мог умереть от электротравмы.

Малыш мог умереть от электротравмы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страшная трагедия случилась вечером, 28 июля 2021 года в Михайловке. В одном из частных домов 4-летний ребенок погиб, когда вся семья находилась дома. Предположительно, малыш скончался от удара током после того, как схватился ручкой за вилку удлинителя с поврежденной изоляцией. Он только вскрикнул и упал замертво. В комнате находились в это время другие дети – мальчик играл с братьями и сестрами. Родители прибежали из кухни, но уже ничего не смогли сделать – малыш скончался на месте.

В следственном комитете считают, что причиной трагедии стал удар элетрическим током, но все равно проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

- По данному факту Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области организована доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Следователи уже выяснили, что семья, в которой воспитывался малыш, благополучная, характеризуют родителей положительно, и у органов профилактики до этого случая к ним вопросов не было.