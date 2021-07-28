Детский сад и 22 улицы останутся без электричества в Волгограде 29 июля

В трех районах без света останутся жители частного сектора и многоквартирных домов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде ежедневно отключают электричество из-за планового ремонта электрооборудования. 29 июля с временными неудобствами столкнутся жители трех районов. Свет будет отсутствовать на 22-х улицах и в одном детском саду. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», в четверг электроснабжения частично не будет в Центральном, Кировском и Тракторозаводском районах.

В Центральном районе с 9.00 до 17.00 обесточат детский сад №95, который находится по адресу проспект Ленина, 44а. В это же время без электричества останутся жители домов №42 и 44 на проспекте Ленина и №8 на улице Пражской.

В Тракторозаводском районе не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 17.00 жители следующих адресов: улица Новая, 44, 48-54; улица Бакунина, 1, 5; улица Могилевича, 60-68, 55-73; улица Базовая, 1, 3, 2-8; улица Саратовская, 1-11, 11а, 2-18, 18а; улица Янтарная, 66-84, 67-83; переулок Красина, 3-11, 4-10; улица Баумана, 66, 68.

В Кировском районе с 9.0 до 17.00 электричества не будет по адресам: улица Краснолиманская, 1-11, 4-22, 15а-23; улица Пилотская, 1-11, 2а-14; улица Камышинская, 2в, 5-7, 12-18, 15, 15а, 24-28в, 38; переулок Пилотский, 2, 7, 8, 12; улица Майская, 62; переулок Советский, 5-13а, 38а-40; улица Покровского, 3а; улица Нижнетагильская, 2, 4, 4а, 10-24; переулок Лиговский, 3, 6-36, 8а, 11-43; улица Пожарского, 2-12, 1-11, переулок Краснолиманский, 1а-13, 4-10; улица Конноармейская, 1а-7, 13-31, 2а-8, 10-24.