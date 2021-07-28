От коронавируса умерла 39-летняя жительница Волгограда

28 июля жертвами ковида стали семеро мужчин и шесть женщин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области выросла смертность от коронавируса. С прошлой пятницы ежесуточно фиксируется более десяти летальных исходов. 28 июля подтвердились 13 смертей от осложнений COVID-19. Скончались семеро мужчин и шесть женщин. Все чаще от вируса погибают молодые пациенты. Сегодня жертвой ковида стала 39-летняя волгоградка, сообщили «КП-Волгоград» в региональном оперативном штабе. Ее пытались спасти медики 15-й больницы. Однако коронавирус оказался сильнее. У пациентки были хронические заболевание эндокринной системы.

Скончался от коронавируса 54-летний житель Михайловки. У мужчины не было других сопутствующих проблем со здоровьем. У остальных жертв вируса было хронические заболевания. Умерли от осложнений COVID-19 и четверо жителей Волгограда от 64-х до 68-ми лет, 65-летняя пенсионерка из областного центра, 63-летняя волжанка и 68-летняя жительница Михайловки. Также ковид оказался смертельным для двух женщин и двух мужчин в возрасте от 71-го до 83-х лет из Волгограда, Волжского и Новоаннинского района.