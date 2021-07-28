Манеж ВГАФК закончат реконструировать в 2022 году

В легкоатлетическом манеже сейчас работают строители и спецтехника. Фото: "Единый заказчик в сфере строительства".

Манеж Волгоградской государственной академии физической культуры остается закрытым для спортсменов. На объекте с лета прошлого года продолжается реконструкция. С ходом работ ознакомились представители «Единого заказчика». Готов 5-этажный манеж легкой атлетики и футбола будет в 2022, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Также на территории ВГАФКа строят универсальный учебно-тренировочный корпус. Техническая готовность объекта рядом с легкоатлетическим стадионом составляет 99%. Площадь 4-этажного здания - более пяти тысяч квадратных метров.

Отметим, в марте в реконструируемом манеже физкультурной академии вспыхнул пожар. Однако в этот момент в нем никого не было. Обошлось без пострадавших.