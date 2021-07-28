В Волгоградской области от коронавруса привили 30 тысяч учителей и воспитателей детсадов

Волгоградцы активно вакцинируются от коронавируса Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области 600 тысяч жителей вакцинировались от коронавируса. Юбилейным привитым пациентом стала воспитатель детского сада №386 Светлана Ширшицкая. Она же – 30-тысячный вакцинированный сотрудник сферы образования региона, сообщили «КП-Волгоград» в облздраве.

- Я считаю себя ответственным человеком, поэтому решила привиться. Тем более, я уже перенесла болезнь в прошлом году, - отметила Светлана Ширшицкая.

Напомним, 27 июля в Волгоградской области постановлением главы регионального управления Роспотребнадзора была введена обязательная вакцинация от COVID-19 для сотрудников ряда сфер. В частности, на принудительную прививку должны сходить работники образования и студенты.

На территории региона работает 61 прививочный пункт, 10 мобильных центров вакцинации и 89 мобильных бригад. Прививку от ковида можно сделать в торгово-развлекательных центрах Волгограда и Волжского, в музее «Россия – Моя история».

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