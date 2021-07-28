Диетологи оказались самыми популярными специалистами в Волгограде этим летом

Волгоградцы стали чаще обращаться к косметологам и диетологам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне старались сделать это лето ничем не отличающимся от предыдущих сезонов, но все же желание оторваться за несостоявшийся отдых в 2020 на лицо: специалисты сообщают о резком всплеске интереса к услугам тренеров, массажистов и косметологов. При этом в Волгограде больше всего стали прибегать к помощи диетологов – число запросов на их услуги выросло на 105%.

Как отмечают эксперты Авито Услуг, пандемия привела к тому, что в этом сезоне не только девушки, но и мужчины привлекают нескольких специалистов, чтобы привести себя в порядок. Так востребованность в косметологах увеличилась на 43% по сравнению с прошлым годом.

Что касается спорта, россияне чаще выбирают вместо персональных тренировок групповые – это дешевле. Но волгоградцы очень серьезно подошли к подготовке к лету: спрос на услуги личных тренеров в этом году в городе увеличился на 12%. Этот показатель на сайте бесплатных объявлений занимает третье место и уступает только массажу и косметологии. То же касается и правильного питания. Волгоградцы больше не экспериментируют с диетами, а идут за консультацией к специалистам. Спрос на консультации и сопровождение профессиональных диетологов в Волгограде на Авито Услугах за год вырос на 105%.