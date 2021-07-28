Судья Генералов решит судьбу волгоградского генерала Музраева

Фото: пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

В Южном военном окружном суде в Ростове-на-Дону, где рассматривают громкое уголовное дело в отношении экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, заменили судью. Вершить судьбу генерала Музраева вместо Евгения Звягина будет Александр Генералов. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на официальные документы суда.

Судебный процесс над Музраевым перенесли на 5 августа. До этого состоялось предварительное слушание. 14 июля должны были начать рассматривать дело, но фигуранта не этапировали из СИЗО Лефортово в Москве в Ростовскую область. В пресс-службе Южного военного окружного суда уточнили, что и сейчас нет информации о том, где находится обвиняемый в поджоге дома губернатора Андрея Бочарова 16 ноября 2016 года.

Напомним, Михаила Музраева обвиняют по трем статьям УК - «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы», «Незаконный оборот оружия». Ему грозит немалый срок – до 15 лет.