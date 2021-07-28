На кладбище в Волгограде пенсионер избил любимую за отказ уходить с могилы близких

Волгоградку госпитализировали с травмами. Фото: Юлия Данильченко

Накануне, 26 июля, на кладбище по улице Нежданова в Ворошиловском районе Волгограда 60-летний пенсионер избил палкой 61-летнюю гражданскую супругу. Женщину пришлось госпитализировать в больницу. Врачи диагностировали переломы и ушибы. Расспросили пациентку и позвонили в полицию. Стражи порядка оперативно нашли подозреваемого. Он не стал отрицать вину, но поспешил оправдаться за насилие.

- Он пояснил полицейским, что в тот день вместе с гражданской супругой они оправились на кладбище - посетить могилы умерших родственников. Однако к моменту возвращения обратно женщина всячески отказывалась покинуть места захоронения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Почему избил и оставил любимую на кладбище – не объяснил. Полицейские проводят проверку. Пока уголовное дело не возбудили. Врачи выясняют степень тяжести травм, которые получила волгоградка.