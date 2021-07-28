Под Волгоградом сын в свой день рождения ударил ножом мать

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области празднование дня рождения едва не обернулось трагедией. 27 июля в 22.30 в травматологическое отделение Центральной городской больницы поступила 56-летняя женщина. У нее были ножевые ранения грудной клетки и резаная рана предплечья. Медики сообщили в полицию.

Оказалось, в этот день женщина праздновала день рождения сына. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», в какой-то момент между ней и именинником произошла ссора. 32-летний сын нанес матери 2 удара ножом, а после этого сам вызвал скорую помощь. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.