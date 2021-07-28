В Волгограде опубликовали список сторонников местного времени, чьи подписи забраковал избирком

Противники московского времени опубликовали список из 685 человек, чьи подписи избирком признал недействительными Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сторонники волгоградского времени не оставляют попыток добиться проведения в регионе референдума. Инициативная группа опубликовала список волгоградцев, чьи подписи были признаны недействительными Избирательной комиссией Волгоградской области. В опубликованном перечне 685 фамилий. Как рассказали «КП-Волгоград» в инициативной группе, волгоградцев, которые нашли себя, своих родственников или друзей в списке, просят скорее связаться с активистами.

Если подпись была забракована ошибочно, то оставивший ее житель региона получит заявление о присоединении к коллективному административному иску. Когда сторонники наберут достаточное количество подобных заявлений с подтверждением подписи, постановление избиркома будет отменено.

Напомним, в мае-начале июня инициативная группа с разрешения Избирательной комиссии начала сбор подписей за новый референдум о времени. Активисты собрали более 40 тысяч подписей. Однако избирком нашел среди них 17% бракованных. Поэтому проведение еще одного референдума по выбору часового пояса для Волгоградской области было отменено.