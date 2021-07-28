Комитет образования Волгоградской области опроверг выход школьников на удалёнку

образовательные организации региона готовятся к очному обучению. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас эпидобстановка в Волгоградской области напряженная, это подтверждает статистика и профильные ведомства. Но обучение с 1 сентября для школьников и студентов планируют начать в привычном формате. В региональном комитете образования, науки и молодёжной политики «КП-Волгоград» не подтвердили переход на удалёнку.

В некоторых местных СМИ появились предположения о том, что школы Волгоградской области могут начать учебный год в дистанционном формате.

- В настоящий момент с учетом сложившийся санитарно-эпидемиологической ситуации речи о переводе на дистанционное обучение школьников не идет, но окончательное решение о формате организации образовательного процесса в школах региона будет принято, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, - прокомментировали «КП-Волгоград» в комитете образования, науки и молодёжной политики.

Отмечается, что по-прежнему при обучении образовательные организации будут обязаны соблюдать все требования Роспотребнадзора.

И, если обучение будет удаленным, то для кого сейчас во всех образовательных организациях идут ремонты кровель, окон, уличного освещения? В сельских школах создают образовательные центры «Точка роста», обновляют спортзалы и продолжаются другие работы.